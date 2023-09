Ukraine-News Kiew meldet erneut Einnahme von Andrijiwka

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat heute während seiner Russland-Reise eine Flugzeugfabrik in Komsomolsk am Amur im fernen Osten des Landes besucht. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Die Nachrichtenagentur Ria Nowosti veröffentlichte Bilder von der Ankunft Kims an einem roten Teppich. Russlands Präsident Wladimir Putin und Kim hatten sich am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Osten des Landes zu einem Gespräch getroffen. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow überreichten sie einander jeweils ein Gewehr als Gastgeschenk.