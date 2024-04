In der Region Rostow am Don sind nach russischen Angaben ukrainische Angriffe abgewehrt worden. Der Gouverneur der Region Wassili Golubew schrieb in der Nachrichten-App Telegram von mehr als 40 Luftzielen, die mit Hilfe von Luftabwehrsystemen zerstört worden seien. Die Drohnenangriffe hätten sich auf den Bezirk Morosowsk nordöstlich von Rostow am Don konzentriert, der an der Ostgrenze der Ukraine liegt. Es werde daran gearbeitet, die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten wiederherzustellen.