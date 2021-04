Haben die Russen die Ostukraine im Visier? Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Seit mehreren Wochen steht die Ostukraine, wo seit Frühjahr 2014 prorussische Separatisten und die ukrainische Armee gegeneinander kämpfen, erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit. Russland zieht Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammen, Kiew beklagt fast täglich neue Todesopfer. In westlichen Medien ist oft vom möglichen Wiederaufflammen des großen Krieges im Donbass die Rede. Nun hat auch der neue US-Präsident Joe Biden seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin ein Gespräch angeboten. Könnte die Lage in der Ostukraine tatsächlich außer Kontrolle geraten?

Direkter Einsatz der russischen Armee unwahrscheinlich

Die führenden Politikwissenschaftler der Ukraine gehen zwar nicht von einem offenen Krieg Russlands gegen die Ukraine aus, betrachten die Lage aber dennoch als durchaus ernst. "Rational gesehen ist es zwar so: Hätten die Russen einen großen Krieg gewollt, hätten sie diesen ganz plötzlich anfangen müssen", glaubt Wolodymyr Fessenko, ein renommierter Politikwissenschaftler, der das Zentrum für Angewandte Politische Forschung Penta anführt. "Die Geschichte kennt jedoch genug Beispiele, dass alleine die Eskalation der psychologischen Spannung zu einem Krieg führte. Zudem haben wir im Donbass inzwischen eine besondere Lage. Russland hat auf dem besetzten Gebiet mehrere Hunderttausend Pässe ausgegeben und kann jederzeit auf den Schutz der eigenen Bürger hinweisen."

"Das Szenario eines richtigen Krieges würde zu einer weiteren Verschlechterung der russischen Beziehungen mit dem Westen führen und wäre für Moskau ungünstig", sagte Olexij Haran, Professor an der Kiew-Mohyla-Akademie, dem MDR. "Von prorussischen Experten höre ich immer die These, Moskau sei nicht an einem Krieg interessiert, weil es den Bau von Nord Stream 2 zu Ende bringen muss. Es gibt aber auch ein anderes Szenario, nämlich dass die Separatisten mit Hilfe Russlands irgendeinen strategischen Ort besetzen, um eine günstigere Situation für die weiteren Verhandlungen zu schaffen. Dieses Szenario würde aber ebenfalls zu kritischen Spannungen mit dem Westen führen.“ Gefechtsbereit: Ukrainsche Soldaten Bildrechte: imago images/Ukrinform

"Ich glaube nicht an einen direkten Einsatz der russischen Armee", sagt auch der Politologe Petro Oleschtschuk von der Kiewer Schewtschenko-Universität. "Die Eskalation an der Frontlinie ist aber gut möglich. Sie wird jedoch wohl im Rahmen des üblichen Beschusses stattfinden. Man will schon die Verteidigungsfähigkeit Kiews austesten. Ich kann mir dennoch nicht vorstellen, wie sie dadurch ihr Ziel erreichen können, den Frieden zu den Bedingungen Moskaus durchzusetzen. Keine ukrainische Regierung würde sich jemals darauf einlassen." Die ukrainische Armee sei ohnehin in einem völlig anderen Zustand als 2014, fügt Wolodymyr Fessenko hinzu: "Es wäre, Stand jetzt, ein unmögliches Unterfangen, zum Beispiel den gesamten Donbass zu besetzten." Die Separatisten kontrollieren aktuell nur etwa ein Drittel der Industrieregion.

Das Minsker Abkommen ist für die Ukraine ungünstig

Der Hintergrund der aktuellen Spannungen ist kompliziert. Seit Frühjahr 2014 wird im Donbass gekämpft, mehr als 13.000 Menschen sind dabei nach UN-Angaben ums Leben gekommen. Nach einer langen heißen Phase beschränkte sich der Konflikt nach der Verabschiedung des Minsker Friedensabkommens im Februar 2014 vor allem auf die Frontlinie. Im Idealfall sollte das Minsker Abkommen als eine Art Road Map der Reintegration der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in die Ukraine dienen. Nach dem Sieg von Wolodymyr Selenskyj bei der Präsidentschaftswahl 2019 gab es wieder leise Hoffnungen, dass das Abkommen umgesetzt werden könnte: Es wurden Truppen an bestimmten Orten abgezogen und zum ersten Mal seit längerem Gefangene ausgetauscht.