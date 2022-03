Ich bin, nachdem ich erste Explosion gehört hatte, in die Innenstadt zu einem Kollegen gefahren. Die ersten zweieinhalb Tage waren ein ziemliches Hin und Her, zweimal musste ich zum Beispiel in einer Metro-Station Schutz suchen, die als Luftschutzkeller diente. Zeitweise war ich auch am Stadtrand, wo es zu der Zeit sicherer war. Und kurz vor der Verhängung der langen Ausgangssperre in Kiew konnte ich die Stadt verlassen. Jetzt befinde ich mich in einem Dorf im Gebiet Schytomyr, südwestlich von Kiew.