Ukraine-News Russland rückt in Region Charkiw weiter vor

Bei dem ukrainischen Raketenangriff am Sonntag sind in der russischen Grenzstadt Belgorod laut aktuellen russischen Angaben 15 Menschen getötet worden. Russische Nachrichtenagenturen schrieben von 20 Verletzten, darunter ein vermisstes Kind. Trümmer einer der abgefangenen ukrainischen Rakete hatten laut russischem Verteidigungsministerium ein Wohnhaus in der Stadt Belgorod beschädigt. Bilder zeigten, dass mindestens zehn Stockwerke des Gebäudes eingestürzt waren. Während Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden suchten, stürzte das Dach ein.