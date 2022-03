Die meisten Informationen aus dem Kriegsgebiet stammen von den Konfliktparteien selbst – also der russischen oder ukrainischen Regierung. Veröffentlicht werden regelmäßig etwa Informationen zu zerstörten Militäreinrichtungen und -einheiten und getöteten Soldaten und Zivilisten.

Russland setzt bei der Verbreitung von Informationen auch auf offizielle Kanäle: Zum einen sind es russische Staatsmedien, die auch im Ausland tätig sind. Ein Beispiel dafür ist die staatliche Mediengruppe "Rossiya Segodnya". Nachrichtenformate gibt es nach eigenen Angaben in 23 Ländern und in 32 Sprachen. In Deutschland heißt der entsprechende Ableger "SNA". Inhalte werden auf YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud und Telegram veröffentlicht.