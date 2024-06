Ukraine-News Russland will weitere Ortschaft eingenommen haben

Laut russischem Verteidigungsministerium haben russische Streitkräfte die Kontrolle über den Ort Rosdoliwka in der Ostukraine übernommen. Das ukrainische Militär erklärte jedoch, dass in den Gebieten um die Siedlung noch schwere Kämpfe stattfinden würden. Rosdoliwka liegt in der Region Donezk in der Ostukraine. Die Ortschaft liegt nördlich von der Städte Bachmut und Soledar, die seit vergangenem Jahr unter russische Kontrolle sind.