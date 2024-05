Bei den anhaltenden ukrainischen Angriffen auf die russische Oblast Belgorod sind nach Angaben des Gouverneurs Wjatscheslaw Gladkow am Wochenende ein Mensch getötet und 29 weitere verletzt worden. Die Region und die gleichnamige Stadt Belgorod seien massiv beschossen worden, teilte Gladkow am späten Samstagabend mit. Den genauen Zeitpunkt der Angriffe ließ der Gouverneur in seinem Eintrag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram offen. Etwa 300 Wohnungen in 85 Mehrfamilienhäusern und vier Gewerbeimmobilien seien beschädigt worden. Das gelte auch für ein städtisches Krankenhaus, ein regionales Kinderkrankenhaus, eine Schule und zwei Sportanlagen. Am Sonntagmorgen erklärte Gladkow zudem, es bestehe für die Stadt Belgorod weiterhin ein hohes Risiko eines ukrainischen Beschusses. Für die gesamte Oblast Belgorod gelte Luftalarm.