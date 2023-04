In der Osternacht hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an Ukrainer "an vorderster Front, in unseren Städten und Dörfern" und an alle Christen appelliert, die weltweit Ostern feiern: "Wir mögen unterschiedliche Traditionen haben, aber eine gilt gemeinsam für alle – die Verteidigung des Heimatlandes. Wir feiern Ostern an verschiedenen Tagen, aber einer wird von der Ukraine und der gesamten freien Welt geteilt: Der Tag unseres Siegs", schrieb Selenskyj am Ostersonntag auf Twitter – während in Deutschland weitere Ostermärsche gegen den Krieg in der Ukraine geplant sind.