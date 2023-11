Am 30. Oktober hatten die Niederlande eine schnelle Lieferung von F-16-Kampfjets versprochen. Ministerpräsident Mark Rutte erklärte, die Maschine würden in zwei Wochen in einem Trainingszentrum in Rumänien sein, wo ukrainische Piloten ausgebildet werden sollen. Drei Tage zuvor hatte die US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, vom Start des Piloten-Trainings in Arizona in den USA gesprochen. Die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Großbritannien hatten der Ukraine die Flugzeuge zugesichert. Nach dem bisherigen Stand sollen mehr als 50 geliefert werden. Unklar ist noch, wann sie tatsächlich eingesetzt werden können.