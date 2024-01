Ukraine-News Nato-Manöver "Steadfast Defender" beginnt

Nach neuen russischen Angriffen auf ukrainische Städte und Dörfer hat Präsident Wolodymyr Selenskyj von Konsequenzen gesprochen: Russland werde "für all diesen Terror zur Rechenschaft gezogen", sagte der ukrainische Staatschef gestern in seiner abendlichen Videoansprache.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Zuvor hatte der Generalstab in Kiew von einer neuen Serie russischer Angriffe am Sonntag berichtet. Die heftigsten Kämpfe gab es demnach wieder bei Awdijiwka und Bachmut, bei Marjinka, Kupjansk und im Süden der Ukraine.



Mehr als 100 Städte und Dörfer in neun Regionen seien beschossen worden, von Tschernihiw und Sumy bis Mykolajiw und Kirowohrad.