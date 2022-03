Alexander Libman: Das große Problem bei der Abkoppelung von Swift ist: Es führt zur Unterbrechung von Zahlungsverkehr und zu massiven Störungen im internationalen Handel. Ganz einfach: Wenn man keine Transaktionen ins Ausland schicken kann, und wenn man kein Geld aus dem Ausland bekommt, dann werden keine Güter ins Ausland geliefert. Und dann können auch keine eigenen Güter und Dienstleistungen ins Ausland verkauft werden.

Alexander Libman: Es ist tatsächlich so, dass einige Banken von den Swift-Sanktionen ausgenommen sind. Kleinere Banken, aber auch die, die zum Beispiel für Zahlungen für Erdgas ganz wichtig sind. Aber für andere Banken ist es tatsächlich so, dass die Kunden jetzt unfähig sind – wenn sie Konten bei diesen Banken haben – Güter und Dienstleistungen im Ausland zu bezahlen. Und umgekehrt.

Was aber eine Besonderheit der russischen Situation ist – dass diese Banken gleichzeitig von anderen Sanktionen betroffen sind. Nämlich sind diese Banken auf den ganz harschen Sanktionslisten, ihr Vermögen ist eingefroren und Wirtschaftsbeziehungen zu ihnen sind nicht erlaubt. Oder zumindest ist es diesen Banken verboten, Korrespondenzbeziehungen zu Auslandsbanken zu unterhalten.

Prof. Dr. Alexander Libman ist Ökonom und Politikwissenschaftler; mit besonderem Fokus auf die Entwicklungen in Osteuropa und Russland. Bildrechte: privat

Alexander Libman: Was in Russland auf jeden Fall funktioniert, das sind die internen Transaktionen. Die werden nicht unterbrochen. Welchen Einfluss das auf den internationalen Zahlungsverkehr haben wird, ist jetzt sehr schwierig zu beantworten. Wir beobachten aber noch etwas anderes, eine Dynamik, die ich persönlich nicht erwartet habe – dass sehr viele private Unternehmen, auch private Akteure unabhängig von den offiziellen Sanktionspaketen, ihre Beziehungen reduzieren oder gar unterbrechen. Von Disney, das jetzt die Filme in Russland nicht mehr zeigen wird, wie wir das heute früh gehört haben, bis zu Autolieferanten.

In solchen Situationen ist es schwer zu verstehen, was genau die Wirkungen sind. Was kommt von den offiziellen Sanktionen, was kommt von Entscheidungen von einzelnen Unternehmen? Wir werden das erst dann sehen, wenn die Situation sich ein bisschen stabilisiert und es klar wird, welche westliche, welche internationalen Unternehmen überhaupt mit Russland Geschäfte machen wollen.

Alexander Libman: Die langen Schlangen am Automaten zum Beispiel haben mit Swift zunächst erstmal nichts zu tun. Sie haben eher damit zu tun, dass die Leute besorgt sind über die Zukunft ihrer Anlagen und deswegen versuchen, so schnell wie möglich das Geld abzuheben. Der Rubelabsturz hat deutlich mehr damit zu tun, was die westlichen Sanktionen mit sich bringen. Aber hier würde ich vermuten, dass ein anderes Element des Sanktionspakets ganz wichtig war: die Sanktion gegen die Russische Zentralbank, die jetzt unfähig ist, den Rubelkurs zu stützen. Das hat natürlich zu massiven Senkungen des Kurses geführt.