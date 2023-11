Ukraine-News Selenskyj gegen Präsidentenwahl im Krieg

Die Niederlande und Dänemark koordinieren die Bereitstellung der F-16 für die Ukraine. Zusammen mit Maschinen aus anderen Ländern soll die Ukraine bis zu 50 davon bekommen. Unterstützt wird das auch von den USA. Der US-Flugzeughersteller Lockheed Martin übernimmt Ausbildung und Wartung der Maschinen. Zudem hatte die US-Botschaft in der Ukraine kürzlich mitgeteilt, dass auch in Arizona in den USA eine Piloten-Ausbildung begonnen habe. Die Militärs der Ukraine beklagten zuletzt häufiger, dass ihre Gegenoffensive vor allem wegen der russischen Luftüberlegenheit nicht vorankomme.

12:16 Uhr | Berichte über ukrainische Erfolge bei Cherson

Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) berichtet unter Berufung auf russische Militärblogger von erfolgreichen Einsätzen der ukrainischen Armee bei Cherson. Kleine Angriffsgruppen hätten den Fluss Dnipro überquert und seien auf der Ost-Seite in der Lage, starke russische Kräfte zu binden.

11:49 Uhr | Russisches Artillerie-Feuer auf Nikopol

Die russische Armee hat die Stadt Nikopol am Nordufer des Kachowka-Stausees in der Südukraine nach ukrainischen Angaben in der vergangenen Nacht mit schwerer Artillerie beschossen. Dabei sei ein 56 Jahre alter Zivilist verwundet worden, teilte der regionale Militärgouverneur Serhij Lyssak mit. In der Stadt und im Umland des Flusses Dnipro seien zudem eine Kirche, private Häuser und Autos, sowie Strom- und Gasleitungen beschädigt worden.

09:55 Uhr | Russland: Drohnen-Angriffe abgewehrt

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht ukrainische Angriffe über dem Schwarzen Meer und der Krim abgewehrt. "Die Luftabwehr hat neun Drohen zerstört und acht weitere abgefangen", hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau am Morgen. Nach Angaben des von Russland eingesetzten Gouverneurs in Sewastopol, Michail Raswojajew, wurde dort ein Mann durch Trümmer schwer verletzt.

09:09 Uhr | Ukrainische Angriffe behindern Schiffbau