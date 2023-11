Trotz Einfuhrverbots sind westliche Munition und Waffen einer "Correctiv"-Recherche nach in Russland eingeführt worden

09:12 Uhr | Westliche Schusswaffen und Munition in Russland

Rund 7.300 Schusswaffen und fast acht Millionen Schuss Munition westlicher Hersteller sind seit Beginn des Ukraine-Krieges in Russland eingeführt worden. Das ergaben Recherchen von "Correctiv". Auch deutsche Firmen sind demnach unter den Hersteller – etwa Merkel Jagd- und Sportwaffen aus Thüringen oder die Waffenproduzenten Blaser GmbH aus dem Allgäu.

Anhand von Social-Media-Posts hat "Correctiv" nach eigenen Angaben nachgewiesen, dass einige der erfassten Waffentypen aus der staatlichen russischen Datenbank für Import-Zertifizierungen in den vergangenen Monaten offenbar in der Ukraine genutzt wurden. Bei den betroffenen Waffen handele es sich um Jagd- und Sportgewehre, die nicht dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen. Hersteller dürfen diese Waffen nicht nach Russland exportieren, aber in andere Staaten.

07:30 Uhr | EU-Empfehlung für Beitritt der Ukraine erwartet

Die EU-Kommission will nach Angaben von zwei EU-Vertretern die Aufnahme von Beitrittsempfehlungen mit der Ukraine und der Republik Moldau in ihrem Fortschrittsbericht zu Beitrittskandidaten empfehlen. Voraussetzung sei, dass beide Staaten die noch ausstehenden Bedingungen erfüllten. Formelle Verhandlungen mit den Regierungen in Kiew und Chisinau könnten demit nächstes Jahr beginnen. Auf Basis der Empfehlungen der EU-Kommission wird der EU-Gipfel Mitte Dezember entscheiden, ob die Beitrittsgespräche beginnen sollen oder nicht. Eine Vorstellungdes Kommissionsberichts soll heute erfolgen.

04:42 Uhr | G7-Staaten bekräftigen Unterstützung für Ukraine

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Pool for Yomiuri Die G7-Staaten wollen die Ukraine ungeachtet des Gaza-Kriegs in ihrem Abwehrkampf gegen Russland auch weiterhin unterstützen. Die G7-Außenministerinnen und Außenminister seien bei ihren Beratungen in Tokio übereingekommen, "auch in der gegenwärtigen internationalen Situation geeint" zu bleiben. Dazu gehöre, "strenge Sanktionen gegen Russland zu verhängen und die Ukraine stark zu unterstützen", teilte das japanische Außenministerium im Anschluss an die Beratungen mit.

01:45 Uhr | Ukrainisches Militär will zahlreiche Angriffe abgewehrt haben

Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge mehrere russische Angriffe in weit voneinander entfernten Kriegsabschnitten abgewehrt. Der Generalstab erklärte, die Streitkräfte hätten 15 Angriffe in der Nähe von Kupiansk im Nordosten und 18 Attacken nahe Marjinka weiter südlich abgewehrt. Auch im stark umkämpfen Awdijiwka sei es gelungen, die Angreifer zurückzuschlagen. Die russischen Streitkräfte konzentrieren ihre Angriffe seit Mitte Oktober immer wieder auf Awdijiwka, das als Tor nach Donezk gilt.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Mittwoch, 8. November 2023

Guten Morgen! In unseren Ukraine-News halten wir Sie weiterhin über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten dazu erscheinen hier im Lauf des Tages.

