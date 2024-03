Ukraine-News Baerbock offen für "Taurus"-Ringtausch

Die europäischen Staaten importierten wegen des Krieges in der Ukraine in den Jahren 2019 bis 2023 fast doppelt so viele Waffen wie in den Jahren 2014 bis 2018. Das geht aus Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri hervor. Größter Importeur war dabei die Ukraine - mit 23 Prozent der gesamten Waffeneinfuhren der Region.