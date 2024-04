Auf der anderen Seite meldeten die Behörden der von russischen Truppen besetzten Gebietshauptstadt elf Verletzte durch ukrainischen Beschuss. Unter den Verletzten seien zwei Kinder, schrieb der Chef der russisch annektierten Region Donezk, Denis Puschilin, bei Telegram. In verschiedenen Stadtteilen von Donezk seien neun Wohnhäuser beschädigt worden. Neben der Stadt selbst wurden nach Angaben von Puschilin auch die ebenfalls vom russischen Militär kontrollierten Städte Makijiwka und Horliwka angegriffen.

Gut 60 ukrainische Soldaten, die nach einer Amputation eine Prothese benötigen, sollen demnächst in eine neue Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Charlottenburg einziehen. Seit vergangener Woche werden dort die ersten Wohnungen genutzt, bislang vor allem von Asylsuchenden aus Syrien. Von insgesamt 570 Plätzen der sogenannten Modularen Unterkunft seien 60 bis 70 für schwerbehinderte ukrainische Soldaten reserviert, teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten mit. Weiteres Ziel des Projekts im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Kiew ist demnach die Schulung von Mitarbeitern eines Prothesenzentrums in der ukrainischen Hauptstadt.