Die Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, wurde für den Straßenverkehr gesperrt. Dies teilte die von Russland eingesetzte Verwaltung der Brücke über Telegram mit. Auch der Straßenverkehr in der Nähe des Hafens von Feodosia auf der Krim wurde vorübergehend eingeschränkt, so die russischen Verwalter. Zuvor war in ukrainischen und russischen sozialen Medien von mehreren starken Explosionen in der Gegend berichtet worden. Von ukrainischer Seite gab es bisher keine Stellungnahme.



Später berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau, Russlands Luftabwehrsysteme habe 38 von der Ukraine aus gestartete Drohnen über der Halbinsel Krim abgeschossen.