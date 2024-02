Ukraine-News Fünf Tote bei russischen Luftangriffe auf die Ukraine

Das ukrainische Parlament hat am Mittwoch in erster Lesung einem Gesetzentwurf für eine erleichterte militärische Mobilmachung bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugestimmt. Insgesamt stimmten 243 Parlamentarier für den Gesetzentwurf, wie mehrere Abgeordnete in Onlinenetzwerken mitteilten. Der Entwurf sieht unter anderem eine Vereinfachung des Einberufungsverfahrens und neue Strafen für Kriegsdienstverweigerer vor. Gleichzeitig beschränkt der Text den derzeit zeitlich unbegrenzten Kriegsdienst auf 36 Monate. Bis das Gesetz in Kraft tritt, könnten jedoch Wochen vergehen.