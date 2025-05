16:07 Uhr | Merz: Keine Reichweitenbegrenzung mehr für Waffen

Angesichts der massiven russischen Angriffe auf die Ukraine und der erfolglosen Bemühungen um einen Waffenstillstand hat Bundeskanzler Friedrich Merz eine härtere Gangart angekündigt. "Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine auch militärisch weiter zu unterstützen", sagte Merz im WDR. Es werde auch "keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen" geben, die an die Ukraine geliefert werden.



Kanzler Merz schrieb bei Social Media: Die Ukraine könne sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreife. Es gelte keine Reichweitenbeschränkung mehr. Die Ankündigung des Kanzlers hat allerdings kaum konkrete Auswirkungen, da Deutschland bisher keine Mittelstreckenwaffen mit größerer Reichweite an die Ukraine geliefert hat. (Quelle: AFP)

14:02 Uhr | Macron hofft nach Trumps Wutausbruch auf Konsequenzen

Der französische Präsident Emmanuel Macron geht nach eigenen Worten davon aus, dass sein US-Amtskollege Donald Trump langsam "Aspekte der Lügen" des russischen Staatschefs Wladimir Putin hinsichtlich der Ukraine erkennt. Er hoffe, dass Trumps Wut auf Putin zu neuen Sanktionen führen werde. Es sei wichtig, Putin mit massiven Sanktionen zu drohen. (Quelle: Reuters)

12:48 Uhr | Kiew sieht chinesische Lieferungen für russische Rüstung als erwiesen an

Der ukrainische Auslandsgeheimdienst sieht es als erwiesen an, dass China Maschinen und Schießpulver an 20 russische Rüstungsbetriebe geliefert hat. Geheimdienstchef Oleh Iwaschtschenko sagt der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform: "Es gibt Informationen, dass China Werkzeugmaschinen, spezielle chemische Produkte, Schießpulver und Komponenten gezielt an Unternehmen der Rüstungsindustrie liefert." Der Geheimdienst habe diese Informationen für 20 russische Fabriken bestätigen können. (Quelle: Reuters)

12:04 Uhr | Kreml gibt sich gelassen nach Trump-Kritik

Russland hat auf die Kritik von US-Präsident Donald Trump am russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, man sei den Amerikanern und Präsident Trump für ihre Unterstützung bei der Organisation und Einleitung des Verhandlungsprozesses dankbar. Trumps Äußerung sei möglicherweise auf emotionale Überlastung zurückzuführen.

Peskow fügte hinzu, Präsident Putin treffe die notwendigen Entscheidungen, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Die jüngsten russischen Drohnenangriffe seien eine "Antwort" auf ukrainische Angriffe. Trump hatte angesichts der Angriffe gesagt, Putin sei "völlig verrückt" geworden. (Quellen: AFP, Reuters)

Update 11:05 Uhr | Trump kritisiert auch Selenskyj

US-Präsident Donald Trump hat neben dem russischen Staatschef Wladimir Putin auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kritisiert. Trump schrieb auf seiner Plattform Social Truth, Selenskyj tue ""seinem Land keinen Gefallen [...], indem er so redet, wie er es tut". Er fügte hinzu. "Alles, was aus seinem Mund kommt, verursacht Probleme. Es gefällt mir nicht, es sollte besser aufhören."

Selenskyj hatte nach den russischen Angriffen vom Wochenende die USA und die europäischen Verbündeten aufgerufen, den Druck auf Putin zu erhöhen und gemahnt: "Das Schweigen Amerikas, das Schweigen anderer auf der Welt ermutigt Putin nur." (Quelle: AFP)

10:48 Uhr | Ukraine: Russland setzt Höchstzahl von Drohnen ein

Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht zu heute noch einmal mehr Drohnen abgefeuert als in der Nacht zuvor. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, setzte Moskau 355 Drohnen und Drohnenattrappen ein. Hinzu kämen neun Marschflugkörper. Luftwaffensprecher Juriy Ignat bezeichnete den Angriff als bisher größte Drohnenattacke seit dem russischen Überfall 2022. Bei dem verheerenden Angriff in der Nacht zum Sonntag griff Russland mit 298 Drohnen und 69 Raketen an. (Quelle: AFP)

10:17 Uhr | Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums 96 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgefangen. Sechs davon seien über der Region Moskau gesichtet worden, teilte das Ministerium mit. Zwei Flughäfen der russischen Hauptstadt hatten der Flugaufsicht zufolge den Betrieb vorübergehend eingestellt. (Quelle: Reuters)

05:30 Uhr | Russland greift erneut mit Drohnen an