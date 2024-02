Ukraine-News Kriegsgegner Nadeschdin nicht zu russischer Präsidentschaftswahl zugelassen

10:55 Uhr | Oppositioneller Nadeschdin nicht zu russischer Präsidentschaftswahl zugelassen

Russlands Zentrale Wahlkommission lässt den liberalen Oppositionellen und Kriegsgegner Boris Nadeschdin nicht als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im März zu. Die Wahlkommission begründete die Ablehnung am Donnerstag in Moskau mit einer Vielzahl an fehlerhaften Unterstützerunterschriften. Nadeschdin wies das zurück und kündigte eine Anfechtung vor dem Obersten Gericht an.

Sollte die Entscheidung Bestand haben, treten neben Kremlchef Wladimir Putin, der zum fünften Mal Präsident werden will, drei weitere Kandidaten zu der Wahl an. Sie gelten allesamt als aussichtslose Bewerber, die Putin entweder unterstützen oder kein eigenes politisches Profil haben. Der 60 Jahre alte Nadeschdin war der einzige Bewerber, der offen gegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine auftrat.

10:15 Uhr | Rosneft wehrt sich gegen Enteignung

Der russische Ölkonzern Rosneft will sich mit allen juristischen Mitteln gegen eine im Raum stehende Enteignung in Deutschland stemmen. "Eine solche Enteignung würde eine Maßnahme darstellen, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beispiellos bliebe und auf immer der Investitionssicherheit schaden würde", teilte die von Rosneft beauftragte Kanzlei Malmendier Legal am Donnerstag mit. "Rosneft wird als börsennotierte Aktiengesellschaft alle Maßnahmen ergreifen, um die Rechte ihrer Aktionäre zu schützen." Bildrechte: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Das Bundeswirtschaftsministerium hat Rosneft zu einer Anhörung geladen, bei der es um eine mögliche Verstaatlichung von dessen Vermögenswerten in Deutschland gehen soll. Hintergrund ist, dass die Treuhänderschaft des Bundes für den Rosneft-Anteil an der Raffinerie in Schwedt im März ausläuft. Eine Verlängerung dieser Treuhänderschaft wäre jedoch auch möglich.

10:04 Uhr | Atlantik-Brücke: Deutschland darf sich nicht hinter USA verstecken