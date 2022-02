In Bosnien und Herzegowina ist alles, wie immer, kompliziert. Offiziell kann es sich zum Konflikt nicht äußern weil alle drei "konstitutiven" Völker des Landes – Serben, Kroaten und Bosniaken – in Sachen Sicherheit und Außenpolitik in gesamtbosnischen Institutionen ein Vetorecht haben, und die bosnischen Serben eben, vielleicht noch mehr als die Serben in Serbien, Putin und die Russen lieben. Außerdem haben die USA gegen den starken Mann der bosnischen Serben, Milorad Dodik, Wirtschaftssanktionen verhängt, weil er die gesamtbosnischen Institutionen (meistens) ignoriert und fortwährend mit einer Sezession der serbischen Entität Republika Srpska droht. Einer offiziellen Kritik Russlands, oder gar irgendwelchen Sanktionen, würden die bosnischen Serben nicht zustimmen.