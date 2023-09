Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu einem dreitägigen Besuch im Baltikum heute in Riga eingetroffen. Der SPD-Politiker und seine Delegation führen dort heute Gespräche über die gemeinsame Sicherheitspolitik und die weitere militärische Kooperation mit dem baltischen Nato-Land.

Am Dienstag soll es weiter nach Estland gehen, wo bis Mittwoch die baltische Sicherheitskonferenz stattfindet. Deutschland baut sein militärisches Engagement dort seit Beginn des Ukraine-Kriegs aus. In Litauen soll eine ganze Brigade der Bundeswehr stationiert werden.

Boris Pistorius heute auf dem Flughafen in Riga Bildrechte: dpa

Bei einer Militärübung an der russischen Grenze ist eine lettischen Drohne verloren gegangen und möglicherweise hinüber nach Russland geflogen. Laut Verteidigungsministeriums in Riga war die Drohne nicht bewaffnet, sondern zur Überwachung eingesetzt. Verteidigungsminister Andris Spruds sagte, Russland sei gemäß der internationalen Normen über den Vorfall informiert worden. Sollte sich die Drohne dort finden, werde ihre Rückgabe erwartet.

Nach dem russischen Luftangriff in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ist die Zahl der Verletzten dort nach offiziellen Angaben auf mehr als 50 gestiegen. Unter ihnen seien sechs Kinder und eine schwangere Frau, teilte Militärgouverneur Dmytro Lunin mit. Noch 19 Menschen seien im Krankenhaus. Bei dem Angriff am Freitag war mindestens ein Mensch getötet worden. Lunin zufolge waren mehrere Raketen auf die südöstlich von Kiew gelegene Stadt abgefeuert, eine von der Luftverteidigung zwar abgewehrt worden, eine andere aber in ein ziviles Gebäude eingeschlagen.