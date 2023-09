Ukraine-News Pistorius hält ukrainischen Sieg für möglich

12:29 Uhr | Lawrow zu Empfang von Zuppi bereit

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist zu einem Treffen mit dem Ukraine-Beauftragten des Vatikans, Matteo Zuppi, bereit. Er erwarte dessen Besuch, sagte Lawrow heute, ließ aber offen wann: "Wir sind bereit, uns mit allen zu treffen, mit allen zu sprechen." Zuppi war diese Woche in China.

11:50 Uhr | Kim besucht russisches Flugzeugwerk

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un hat in Russland in Komsomolsk am Amur den neuesten russischen Kampfjet vom Typ Suchoi Su-57 besichtigt. Nach Angaben der russischen Regierung besuchte er heute die Flugzeugwerke der Stadt ganz im Osten. Danach verließ sein Panzerzug die Stadt, wie russische Staatsmedien berichteten. Nächster Halt soll demnach Wladiwostok sein.

11:35 Uhr | Pistorius: Ukrainischer Sieg möglich

Frieden in der Ukraine ist nach Ansicht von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nur mit internationalen Sicherheitsgarantien möglich. Zum Auftakt der 1. Westfälschen Friedenskonferenz in Münster sagte der SPD-Politiker heute: "Wir wollen den Weg der Ukraine in die Nato so unkompliziert wie möglich gestalten." Kommende Woche werde in Ramstein mit der Ukraine und den Nato-Partnern über die nächsten konkreten Schritte beraten.

Verteidigungsminister Boris Pistorius im Februar bei der Sicherheitskonferenz in München Bildrechte: dpa Das von Russland angegriffene Land entscheidet laut Pistorius selbst, wann Verhandlungen an der Zeit seien. Den ersten Schritt aber müsse Russlands Präsident Wladimir Putin machen. Er sei "derjenige, der diesen Krieg beenden kann, indem er morgen seine Truppen zurückzieht".



Nach Einschätzung von Pistorius stellt sich Putin aber auf einen langen Konflikt ein. Dabei glaubt Pistorius nach eigenen Worten, dass der Krieg für die Ukraine militärisch zu gewinnen sei. Sicher sagen könne er das aber nicht. Dabei bekräftigte Pistorius die Entschlossenheit des Westens, die Ukraine weiterhin zu unterstützen: "Eine gewaltsame, willkürliche Veränderung der politischen Landkarte Europas werden wir nicht hinnehmen."

10:57 Uhr | Umfrage-Mehrheit glaubt nicht an Diplomatie

In einer Umfrage für das ZDF-Politbarometer haben sich 56 Prozent der Befragten skeptisch gezeigt, dass der Krieg in der Ukraine auf diplomatischem Weg beendet werden kann. Nur 41 Prozent meinten, dass das möglich ist. Bei der Frage, ob die Ukraine für Frieden zur Akzeptanz von Gebietsverlusten gedrängt werden solle, meinten etwa 41 Prozent, die Ukraine müsse so etwas hinnehmen, wenn es den Krieg beenden könnte. Dagegen sprachen sich 43 Prozent dafür aus, dass der Westen die Ukraine unterstützt, um alle besetzten Gebiete einschließlich der Krim zurückerobern zu können.

10:47 Uhr | Türkei bezweifelt Erdgas-Projekt mit Russland

Die türkische Regierung hat die geplante Einrichtung einer neuen Handelsplattform für russisches Erdgas infrage gestellt. "Wir haben schon eine gut funktionierende und täglich genutzte Plattform für den Strom- und Gashandel", sagte Energieminister Alparslan Bayraktar heute mehreren Medien in Ankara: "Brauchen wir wirklich noch eine weitere Plattform?" Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im vergangenen Oktober bei der Türkei dafür geworben dort einen neuen "Gas-Hub" zu errichten, durch den russisches Erdgas in Richtung EU geliefert werden könnte, unter Umgehung von Pipelines etwa durch die Ukraine. Viel geschehen ist seither aber nicht, und Putin sprach auch nur noch von einer Plattform zur elektronischen Erfassung von Gastransporten statt auch von physischen Gasspeichern.

10:23 Uhr | London: Russische Kriegsschiffe beschädigt