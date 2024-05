Ukraine-News Putin in China – Front bei Charkiw stabilisiert

06:55 Uhr | Xi spricht auch von "Frieden"

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Peking dauerhafte Zusammenarbeit zugesichert. Diese sei nicht nur für beide Länder von Interesse, sie könne auch zu Frieden in der Welt beitragen, sagte Xi im Gespräch mit Putin laut Berichten chinesischer Staatsmedien. China arbeite mit Russland zusammen, um "Fairness und Gerechtigkeit in der Welt aufrechtzuerhalten".

Bei den Gesprächen soll es auch um den Krieg in der Ukraine gehen. Putin wird unter anderem vom neuen Verteidigungsminister Andrej Beloussow und dessen Vorgänger Sergej Schoigu begleitet, der künftig als Sekretär des nationalen Sicherheitsrates auch für Rüstungsfragen zuständig ist.

05:54 Uhr | Putin am Morgen in China empfangen

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Staats- und Parteichef Xi Jinping empfing ihn am Vormittag in Peking zum Gespräch, wie Staatsmedien berichteten. Russland ist wegen seines Kriegs gegen die Ukraine von weitreichenden Sanktionen des Westens betroffen und braucht China als Handelspartner, das unter anderem von günstigen russischen Öl- und Gaslieferungen profitiert. Deutschland, die USA und andere Ukraine-Unterstützer werfen China vor, nicht genug Druck auf Moskau auszuüben und den Krieg sogar indirekt zu unterstützen, etwa durch die Lieferung von Bauteilen, die auch für Kriegsgerät einsetzbar sind.

03:59 Uhr | Selenskyj: Front bei Charkiw stabilisiert