China und Russland sind nach Worten von Chinas Staatschefs Xi Jinping für eine "politische Lösung" im Ukraine-Krieg. "Beide Seiten sind sich einig, dass eine politische Lösung für die Krise in der Ukraine der richtige Weg ist", sagte Xi nach Gesprächen mit Kreml-Chef Wladimir Putin heute in Peking . Chinas Position umfasse "die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität aller Länder" und "berechtigter Sicherheitsbedenken aller Seiten".

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Peking dauerhafte Zusammenarbeit zugesichert. Die sei nicht nur für beide Länder von Interesse, sie könne auch zu Frieden in der Welt beitragen, sagte Xi laut Staatsmedien in China. Peking kooperiere mit Moskau, um "Fairness und Gerechtigkeit in der Welt aufrechtzuerhalten".