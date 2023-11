Ukraine-News Scholz fordert von Putin Ende des Ukraine-Krieges

Im umkämpften Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine ist nach Angaben aus Moskau ein russischer Militärkorrespondent durch Beschuss ums Leben gekommen. Der Chef des Außenausschusses im russischen Parlament, Leonid Sluzki, teilte auf Telegram mit, der Korrespondent Boris Maksudow sei Splitterverletzungen erlegen. Maksudow sei am Vortag bei Dreharbeiten durch eine ukrainische Drohnenattacke verletzt worden. Am Mittwoch hatte das russische Verteidigungsministerium noch geschrieben, der Medienvertreter sei in ein Militärkrankenhaus gebracht worden und außer Lebensgefahr.