Ukraine-News Letzter Reaktor im AKW Saporischschja in Kaltzustand versetzt

10:34 Uhr | Letzter Reaktor im AKW Saporischschja in Kaltzustand versetzt

Der letzte Reaktor des zuletzt mehrfach unter Beschuss geratenen Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine ist in den Kaltzustand versetzt worden. Damit seien nun alle sechs Reaktorblöcke im Kaltzustand, Radioaktivität sei bei der Prozedur nicht ausgetreten, teilte die von den russischen Besatzungstruppen eingesetzte Kraftwerksleitung am Samstag auf ihrem Telegram-Kanal mit.

05:10 Uhr | Russische Angriffe in der Ostukraine

Laut ukrainischer Militärführung hat es am Freitag erneut schwere Kämpfe im Osten des Landes gegeben. Allein in der Region um Bachmut seien im Laufe des Tages 24 russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der Generalstab in seinem Lagebericht mit.

In der Umgebung von Awdijiwka führten die russischen Militärs demnach 16 Angriffe aus. An allen Frontabschnitten zusammen seien rund 80 Gefechte registriert worden, dazu über 70 russische Luftangriffe. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

05:06 Uhr | Ukrainische Angriffe auf besetzten Süden

Bei einem ukrainischen Angriff auf die russisch besetzte Ortschaft Tokmak in der Südukraine sind am Freitag nach Angaben der Besatzungsbehörden mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Weitere 20 Menschen seien bei dem Angriff auf ein Wohngebiet in Tokmak schwer verletzt worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

02:00 Uhr | USA und Großbritannien blockieren Handel mit russischen Metallen

Die USA und Großbritannien haben ihr Einfuhrverbot von Metallen aus russischer Produktion ausgeweitet. Nach dem 13. April produziertes Aluminium, Kupfer und Nickel aus Russland werde künftig nicht mehr an den beiden größten Metallbörsen der Welt in London und Chicago gehandelt, teilten das US- und das britische Finanzministerium in der Nacht zu Samstag mit. Damit würden die russischen Metallproduzenten von den Gewinnen der London Metal Exchange und der Chicago Mercantile Exchange ausgeschlossen und eine wichtige Einnahmequelle des Kremls zur Finanzierung seines Kriegs in der Ukraine geschmälert.

Die gemeinsame Aktion der beiden Länder baue auf dem Verbot von Metallimporten auf und ziele auf russische Exporte von Aluminium, Kupfer und Nickel im Wert von 40 Milliarden Dollar ab, teilte das britische Finanzministerium weiter mit. Metalle seien nach Energie das größte Exportgut Russlands. Die Metallbörsen spielen eine zentrale Rolle bei der Erleichterung des Handels mit Industriemetallen in aller Welt.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Samstag, 13. April 2024