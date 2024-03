Ukraine-News SPD und Grüne gegen Untersuchungsausschuss im Taurus-Abhörskandal

aus mehreren Nato-Ländern wollen an diesem Montag im Rahmen einer gemeinsamen Militärübung die Weichsel in Polen überqueren. Die Übung mit dem Namen "Dragon 24" am längsten Fluss Polens findet auf Höhe des Ortes Korzeniowo etwa hundert Kilometer südlich von Danzig statt. Nach Angaben der polnischen Streitkräfte sind insgesamt 20.000 Soldaten aus zehn Nato-Ländern beteiligt, davon 15.000 aus Polen. Die Überquerung der Weichsel mit dem Bau einer Ponton-Brücke ist ein Test für die Zusammenarbeit der Streitkräfte zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberraum. Die Übung ist Teil eines Großmanövers, das die Nato zur Abschreckung Russlands an ihrer Ostflanke abhält.