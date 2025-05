Ukraine-News Trump kritisiert Putin scharf

Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht erneut mit großen Schwärmen von Drohnen angegriffen. Am frühen Morgen warnte die ukrainische Luftwaffe zudem vor neuen Angriffen der strategischen Luftwaffe Russlands mit Marschflugkörpern. Der Luftalarm wurde daraufhin auf das ganze Land ausgeweitet. Vielerorts trat die Flugabwehr in Aktion, die Medien berichteten von zahlreichen Explosionen. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge griffen russische Drohnen vom Schwarzen Meer her die Hafenstadt Odessa an. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw waren laut Regionalverwaltung Serien von starken Explosionen zu hören.



Im Gegensatz zu vorangegangenen Raketen- und Drohnenangriffen gab es bis zum frühen Morgen von den Behörden keine Berichte über mögliche Opfer oder Schäden. Russland hatte bereits in der vergangenen Nacht die Ukraine mit einer Vielzahl von Drohnen angegriffen und dabei mindestens zwölf Zivilisten getötet, darunter auch Kinder.