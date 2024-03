Ukraine-News Hallenser Politikwissenschaftler Varwick fordert "realistisches politisches Ziel" für Ukraine

04:58 Uhr | Ukraine meldet massive russische Drohnenangriffe

In der Nacht zum Samstag griff Russland die Ukraine erneut mit Schwärmen von Kampfdrohnen iranischer Bauart an, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte. Luftalarm herrschte vor allem im Süden der Ukraine. In der Industriestadt Krywyj Rih seien Explosionen zu hören gewesen, berichtete das öffentlich-rechtliche ukrainische Fernsehen. Angaben zu möglichen Opfern und Schäden wurden nicht gemacht. Auf das Gebiet Charkiw im Osten schossen russische Flugzeuge Gleitbomben ab.

03:48 Uhr | Gouverneur: Klinik nach Drohnenangriff auf russische Stadt Kursk evakuiert

Die Luftabwehr im westrussischen Kursk hat laut Angaben der regionalen Verwaltung eine ukrainische Drohne abgefangen. Trümmerteile seien dabei auf das Dach einer Poliklinik gefallen und hätten dieses beschädigt, teilte der Kursker Gouverneur Roman Starowoit mit. Verletzte gab es demnach nicht. Wegen der Gefahr einer Explosion seien jedoch die Patienten und Personal in Sicherheit gebracht worden, hieß es weiter. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

03:17 Uhr | Russland meldet massiven Drohnenangriff in Region Rostow

Die Luftabwehr in der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer hat offiziellen Angaben zufolge einen massiven Drohnenangriff abgewehrt. Die Folgen des Angriffs am Boden würden noch erfasst, teilte der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, mit. Nach vorläufigen Angaben gab es aber keine Todesopfer. Ein Mitarbeiter des Notfallministeriums sei verletzt worden.

Zudem habe die Luftverteidigung einen weiteren Angriff über der Region Rostow abgewehrt, hieß es. Beim Anflug auf die Stadt Morosowsk seien mehrere Drohnen zerstört worden. Die Angaben zu den beiden Angriffen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

00:15 Uhr | Mögliche Taurus-Lieferung: London bietet Unterstützung an

Großbritanniens Außenminister David Cameron hat Deutschland Hilfe angeboten, um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine doch zu ermöglichen. Auf die Frage, ob sein Land bereit wäre, die Probleme zu lösen, die einer Taurus-Lieferung entgegenstehen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung", London sei entschlossen, in dieser Frage engstens mit den deutschen Partnern zusammenzuarbeiten. Denkbar sei auch ein Ringtausch. Demnach könnte Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgeben und London könnte seinerseits Flugkörper vom Typ Storm Shadow an Kiew liefern.