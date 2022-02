Die neuen EU-Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben den russischen Finanzsektor am Montag in eine schwere Krise gestürzt. Die russische Zentralbank erhöhte ihren Leitzins auf 20 von zuvor 9,5 Prozent. Auch für eine weitere Anhebung zeigte sie sich offen. Damit sollte die Finanz- und Preisstabilität unterstützt und die Ersparnisse der Bürger vor Wertverlusten geschützt werden.

Nach Angaben der Europäischen Union besteht mit der Öffnung der Finanzmärkte zum Wochenstart ein Verbot, mit der Zentralbank Geschäfte zu machen. Alle ihre Vermögenswerte in der EU sind eingefroren. Einem Vertreter des Weißen Hauses in Washington zufolge kann die Notenbank in Moskau auch weltweit keine Geschäfte in US-Dollar mehr abwickeln. Der Großteil der russischen Devisenreserven im Wert von rund 630 Milliarden US-Dollar sei de facto blockiert.