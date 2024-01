Ukraine-News Kiew veröffentlicht Fotos von abgeschossener Kinschal-Rakete

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen russischen Kommandopunkt am Flughafen Saky auf der Krim zerstört. Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk meldete ukrainischen Medien zufolge, alle Ziele in Saky seien getroffen worden.



Das russische Verteidigungsministerium hatte in der Nacht seinerseits einen ukrainischen Raketenangriff auf die Krim gemeldet. Die Luftabwehr habe vier Raketen abgeschossen. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.



In der Vergangenheit war es der Ukraine mehrfach gelungen, russische Militärobjekte anzugreifen und zu zerstören. Unter anderem wurde die Basis der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim mit Raketen getroffen. Auch wurden das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte "Moskwa" und zuletzt das große Landungsschiff "Nowotscherkassk" versenkt.