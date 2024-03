Ukraine-News Deutschland investiert Millionen in Munition für Ukraine

15:44 Uhr | Russischer Journalist wegen Kritik an Ukraine-Offensive zu sieben Jahren Haft verurteilt

Ein russischer Journalist und Blogger ist wegen Kritik am russischen Angriff auf die Ukraine in Onlinenetzwerken zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht bei Moskau befand Roman Iwanow am Mittwoch der "Verbreitung von Falschinformationen" über die russische Armee für schuldig. Eine seiner Mitteilungen in den Onlinenetzwerken hatte sich auf die ukrainische Stadt Butscha bezogen, wo im April 2022 die Leichen von getöteten Zivilisten gefunden worden waren.

Seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine wurden nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info fast 20.000 Menschen wegen ihrer Kritik an dem Einsatz festgenommen.

15:10 Uhr | Toter bei Raketenangriff in Charkiw

In der nordostukrainischen Region Charkiw hat es nach Angaben örtlicher Behörden einen russischen Raketenangriff gegeben, bei dem ein 70-jähriger Mann getötet wurde. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden, darunter vier Jugendliche, hieß es. Bei dem Angriff am Nachmittag auf das Dorf Borowa, etwa 20 Kilometer von der Front entfernt, sei ein Privathaus, nahe gelegene Gebäude und zwei Autos in Brand geraten, teilt die Polizei über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

13:58 Uhr | Deutschland beteiligt sich an Munitionsankauf für Ukraine