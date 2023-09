Ukraine-News Selenskyj bittet bei US-Reise erneut um Marschflugkörper

Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor den Vereinten Nationen vor "Schein-Lösungen" bei der Suche nach Frieden in der Ukraine gewarnt. "Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung", sagte Scholz bei der UN-Generaldebatte in New York. "Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat." Das müsse nun endlich auch Moskau verstehen. Unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger und steigender Armut litten Bürgerinnen und Bürger weltweit. Weil dieser Krieg unerträgliche Folgen rund um den Globus habe, sei es gut und richtig, dass sich die Welt auch an der Suche nach Frieden beteiligt, sagte Scholz weiter. "Und zugleich müssen wir uns vor Schein-Lösungen hüten, die 'Frieden' lediglich im Namen tragen." Russland sei für diesen Krieg verantwortlich. "Und es ist Russlands Präsident (Wladimir Putin), der ihn mit einem einzigen Befehl jederzeit beenden kann."