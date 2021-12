Welches Ziel verfolgt Russland mit dem gegenwärtigen Truppenaufmarsch?

Moskau mischt derzeit an sehr vielen Fronten mit: Es will sowohl Druck auf die Ukraine als auch energetischen Druck auf den Westen ausüben. Es mischt bei der Migrationskrise zwischen Polen und Belarus mit, es will die immer stärkere Anbindung von Belarus an den Kreml. Doch vor allem will Moskau die Ukraine und den Westen schwächen und gleichzeitig Misstrauen schüren, ob der Westen die von ihm versprochenen Sicherheitsgarantien für seine Verbündeten tatsächlich gewährleisten kann.



Zudem will sich Putin mit dem Truppenaufzug eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Westen verschaffen. Das hat der Kremlchef im Frühjahr mit einem ähnlichen Truppenaufmarsch bereits schon einmal geschafft. Damals haben sich Deutschland und die USA bei der Gaspipeline Nord Stream 2 geeinigt, die in diesem Jahr auch zu Ende gebaut wurde. Um Ähnliches könnte es jetzt auch gehen.

Bildrechte: Olexij Haran Zur Person Olexij Haran, Jahrgang 1959. Der Politologe und Historiker arbeitet an der Nationalen Universität Kiew-Mohyla-Akademie in Kiew. Er gilt im Land als einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Beziehungen der Ukraine mit der EU und Russland.

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Gaspipeline Nord Stream 2 beim aktuellen Szenario?

Nord Stream 2 ist von Anfang an eine politische Waffe gewesen. Putin will damit Druck auf Kiew ausüben. Solange die Gaspipeline nicht in Betrieb genommen ist und der Transport weiter über die Ukraine erfolgen muss, ist das Risiko, dass Russland militärisch gegen die Ukraine vorgeht, auch entsprechend kleiner. Akzeptiert der Westen diese Pipeline, bringt er die Ukraine zusätzlich in Gefahr. In den rot markieren Gebieten wurden laut US-Geheimdienst und US-Militärxperten seit Frühjahr 2021 schrittweise russische Truppen zusammengezogen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie lange könnte die Ukraine einem russischen Angriff standhalten?

Die ukrainische Armee ist inzwischen sehr viel stärker geworden als beim ersten militärischen Konflikt 2014. Russland ist der Ukraine militärisch aber weiter deutlich überlegen. In einer Zeit, in der Russland faktisch die Straße von Kertsch – die Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer – blockiert und die ukrainische Marine nicht einmal seine Schiffe aus dem Schwarzen Meer ins Asowsche Meer verlegen kann, ist für mich unverständlich, dass sich Deutschland gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht.

Zur Lage an der ukrainisch-russischen Grenze US-Medien hatten Anfang Dezember unter Berufung auf US-Geheimdienste berichtet, dass Anfang 2022 eine russische Offensive in der Ukraine möglich sei.



Das ukrainische Verteidigungsministerium geht derzeit davon aus, dass Russland in den vergangenen Wochen bis zu 94.000 Militärangehörige in Grenznähe stationiert hat. Die USA und die G7-Staaten hatten Russland zuletzt mit Sanktionen gedroht, sollte es zu einem Angriff kommen.

Wie sieht die ukrainische Bevölkerung eine mögliche Invasion?