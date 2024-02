Ukraine-News Selenskyj erwägt Ablösung führender Vertreter von Staat und Militär

06:10 Uhr | EU plant zum Jahrestag von Kriegsbeginn neue Russland-Sanktionen

Zum zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine wird in der EU ein neues Paket mit Russland-Sanktionen vorbereitet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sieht es eine erhebliche Erweiterung der Liste mit Personen und Einrichtungen vor, deren in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden müssen. Zudem sollen auch weitere Unternehmen sanktioniert werden, die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung seines Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen. An sie dürften aus der EU dann keine militärisch nutzbaren Güter und Technologien mehr verkauft werden.

05:00 Uhr | Selenskyj befiehlt stärkere Luftabwehr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Frontbesuch in der Region Dnipro und Saporischschja eine Stärkung der Luftabwehr befohlen. Hintergrund sind verstärkte Angriffe des russischen Militärs mit Kampfdrohnen und Raketen an diesem Mittelabschnitt der Front, die sich im Südosten der Ukraine befindet. "Die Gefahr ist konstant hoch, und Russland sieht die Region als eines der Hauptziele für seine terroristischen Angriffe", berichtete Selenskyj am Sonntagabend von seinem Besuch in der Region. Auch um wirtschaftliche Aktivitäten zu schützen, werde dort die Luftverteidigung massiv ausgeweitet. "Wir arbeiten daran, die Fähigkeiten zum Abschuss von Raketen und Drohnen auszubauen."

02:13 Uhr | US-Senat legt Finanz-Kompromiss vor

Der US-Senat hat einen neuen Gesetzentwurf zu Hilfen für die Ukraine und Israel sowie zur Grenzsicherung auf den Weg gebracht. Vorgesehen sind dafür umgerechnet insgesamt knapp 110 Milliarden Euro, etwa die Hälfte davon für die Ukraine. Präsident Joe Biden sagte, er unterstütze den Kompromiss nachdrücklich und fordere den Kongress auf, den Entwurf zügig zu verabschieden. Republikaner im Repräsentantenhaus kündigten bereits ihren Widerstand an. Demokraten und Republikaner ringen seit Wochen um die Finanzierung der Ukraine- und Israelhilfe. Die Konservativen verlangen im Gegenzug harte Maßnahmen bei der Einwanderungspolitik und Grenzsicherung zu Mexiko.

01:07 Uhr | Deutscher Generalmajor: "Ukraine muss mehr Soldaten mobilisieren"

Dem Leiter des Sonderstabes Ukraine im Bundesverteidigungsministerium, Generalmajor Christian Freuding, zufolge muss die Ukraine für militärische Erfolge weitere Soldaten rekrutieren. "Die Ukraine wird mit Sicherheit mehr Soldaten mobilisieren müssen – allein schon wegen der Verlustzahlen, soweit wir sie einsehen können", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Auch müssten Truppenteile, die teilweise seit 24 Monaten an der Front seien, regeneriert werden. Über Art und Umfang der Mobilisierung werde gerade in der Ukraine diskutiert.

00:05 Uhr | Nato-Generalsekretär fordert weitere Modernisierung der Bundeswehr

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Deutschland aufgefordert, die Streitkräfte weiter zu modernisieren. Die Bundeswehr habe eine wichtige Rolle bei der Abschreckungspolitik des Verteidigungsbündnisses, sagte er in der ARD. Die Nato sei in den vergangenen Jahren beträchtlich gestärkt worden, so Stoltenberg. Diese Anstrengungen müssten kontinuierlich weitergehen. Es gebe zwar keine unmittelbare Bedrohung von Mitgliedsstaaten durch Russland, trotzdem sei Frieden in Europa nicht selbstverständlich.

