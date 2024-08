Ukraine-News Ukraine lehnt China als Vermittler ab

Seit das Weiße Haus Anfang Juli angekündigt hat, wieder Landstreckenraketen in Deutschland stationieren zu wollen, läuft die Debatte in Deutschland. Die Ampel verteidigt dabei ihre Pläne, Kritik kommt von der Linken, der AfD und dem BSW. Der FDP-Politiker Marcus Faber, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag, sagte MDR AKTUELL, die Bundesrepublik biete sich als Stützpunkt für die Marschflugkörper an.