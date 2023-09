Ukraine-News Selenskyj bemüht sich um Entspannung zu Polen

Ukrainischer Präsident Selenskyj und Polens Ministerpräsident Morawiecki Bildrechte: IMAGO/NurPhoto

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat nach den jüngsten Verstimmungen mit dem Nachbarland Polen Freundschaftssignale ausgesendet. Auf der Rückreise vom UN-Hauptsitz in New York legte Selenskyj einen Zwischenstopp in Polen ein. In Lublin dankte er am Samstag der Bevölkerung des Nato- und EU-Landes für die Unterstützung des ukrainischen Abwehrkampfes gegen die russische Invasion. "Ich glaube, dass alle Herausforderungen auf unserem gemeinsamen Weg nichts im Vergleich zu der Stärke sind, die zwischen unseren Völkern herrscht", sagte Selenskyj in einem Video auf seinem Telegram-Kanal. In Lublin verlieh er zudem einer Journalistin und einem Rettungssanitäter Auszeichnungen der Ukraine. Sie hatten die medizinische Versorgung verletzter ukrainischer Kinder sowie verwundeter Soldaten organisiert.



Zuletzt hatte sich ein Streit zwischen Kiew und Warschau über das polnische Importverbot für ukrainisches Getreide zugespitzt. Polen will seine Waffenlieferungen an die Ukraine nun auf bereits abgeschlossene Verträge beschränken.