Ukraine-News EU-Sondergipfel berät über Ukraine-Hilfen

Eine russische Rakete ist nach ukrainischen Angaben in einem Krankenhaus in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine eingeschlagen. Vier Menschen seien leicht verletzt worden, teilt der Gouverneur der Region mit. Die Fassade, die Fenster und das Dach des Krankenhauses seien beschädigt worden. Knapp 40 Personen wurden demnach in Sicherheit gebracht.