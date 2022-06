Es war ein historischer Moment, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 28. Februar den Antrag seines Landes auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union unterzeichnete. Zwar war noch nicht abzusehen, wie sich die militärische Lage bei der russischen Großinvasion entwickeln würde, klar war aber bereits, dass der Blitzkrieg Wladimir Putins grundlegend gescheitert ist. Obwohl 87 Prozent der Ukrainer laut der neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Rating Group eine EU-Mitgliedschaft unterstützt, dürfte es für die allermeisten Menschen kein Geheimnis sein, dass der Weg der Ukraine in die EU vergleichsweise lang sein wird. Dennoch wird die Ukraine wohl schon beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni den ersten Meilenstein erreichen und zusammen mit Moldau den offiziellen Status eines Beitrittskandidaten erhalten.

Kiewer Politologe: "Die Ukraine hat den EU-Kandidatenstatus verdient"

"In Bezug auf die EU-Mitgliedschaft liegt ein langer Weg vor uns. Es gibt noch viele Fragen, etwa in den Bereichen Justiz und Korruptionsbekämpfung", sagt der Politologe Oleksij Haran, Professor an der Kiew-Mohyla-Akademie, dem MDR. "Seit der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens 2014 haben wir jedoch einen Riesenschritt nach vorn gemacht, es liegen Universen zwischen damals und heute. Die Entscheidung für den Kandidatenstatus wäre kein Vorschuss für Kiew, sondern absolut verdient. Sie bedeutet aber noch lange nicht den Beitritt an sich." Durch das Assoziierungsabkommen und die damit verbundene Visafreiheit und die Freihandelszone erhielt die Ukraine vor acht Jahren zunächst die Perspektive der wirtschaftlichen und politischen Integration. Der Kandidatenstatus würde das Land aber nicht nur die Perspektive eines Beitritts in der Zukunft erhalten, sondern die Ukraine auch durch die Option weiterer finanzieller Hilfen beim Wiederaufbau nach dem Krieg massiv unterstützen.