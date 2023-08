79 min

Am 24. Februar 2022 überfällt Russland die Ukraine. Ukrainer unter 60 Jahren dürfen das Land nicht mehr verlassen. Viele Frauen aber gehen, andere bleiben – mit den Kindern, die Männer an der Front. In diesem Film erzählen ukrainische Frauen, was sie erleben und erleiden. Die weibliche Perspektive. "Stimmen aus dem Krieg - Ukraine 2022" ist das Panorama eines Krieges, der vor unserer Haustür tobt. - Zwei ukrainische Sniperinnen erzählen ihre Geschichte in der Videobox. Bildrechte: MDR/rbb/LOOKSfilm