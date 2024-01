Ukraine-News Tote und Verletzte nach russischem Beschuss von Cherson

In der Nacht zum Sonntag hat Russland die benachbarte Ukraine erneut mit Drohnen angegriffen. Einschläge gab es in der Millionenstadt Dnipro und der unweit der Front liegenden Großstadt Saporischschja im Südosten der Ukraine. In Dnipro sei ein Wohnblock durch den Einschlag beschädigt worden, teilte Gouverneur Serhij Lyssak in der Nacht mit. Seinen Angaben nach konnten die Bewohner des Hauses jedoch weitgehend unverletzt aus den Trümmern geborgen werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor dem orthodoxen Weihnachtsfest gelobt, die Soldaten zu unterstützen, die "mit der Waffe in der Hand" die Interessen Russlands verteidigen. Bei einem Treffen mit Familien russischer Soldaten, die in der Ukraine gefallen sind, sagte Putin: "Viele unserer Männer, unsere mutigen, heldenhaften Jungs, russische Krieger, verteidigen auch jetzt, an diesem Feiertag, die Interessen unseres Landes mit der Waffe in der Hand". Im Gegensatz zum vergangenen Jahr rief Putin in diesem Jahr zum orthodoxen Weihnachtsfest am 6. und 7. Januar nicht zu einem Waffenstillstand in der Ukraine auf.