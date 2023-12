Ukraine-News Ungarn blockiert weitere EU-Hilfen für die Ukraine

Ungarn hat die Auszahlung von weiteren Finanzhilfen an die Ukraine beim EU-Gipfel in Brüssel blockiert. Regierungschef Viktor Orban teilte in der Nacht mit, er habe sein Veto eingelegt und den Vorgang damit gestoppt. Es geht um EU-Hilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro, mit denen die Ukraine den Staat am Laufen halten soll. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erklärte, dass die Staats- und Regierungschefs im Januar erneut darüber diskutieren wollten. Er sei zuversichtlich, dass dann eine Einigung erzielt werden könne. Die EU hatte gestern die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sowie der Republik Moldau beschlossen. Dabei hatte Orban nicht mit abgestimmt aber auch kein Veto eingelegt.