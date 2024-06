Ukraine-News USA versprechen Ukraine mehr Luftabwehr

USA und Ukraine wollen in Frankreich über weitere militärische Hilfen beraten

Weitere Nachrichten & Podcast zum Ukraine-Krieg

03:52 Uhr | USA versprechen Ukraine mehr Luftabwehr und lehnen Ausbildungsmission ab

Bei dem geplanten Treffen von US-Präsident Joe Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Normandie werde es auch um die Flugabwehr gehen. Das teilte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, bei einer Pressekonferenz mit. Die Ukraine brauche mehr Luftabwehr, "daran arbeiten wir. Sie brauchen auch einen kontinuierlichen Nachschub an Waffen, den wir liefern werden." Die USA hätten aber nicht die Absicht, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken.

03:08 Uhr | Weißes Haus: Biden trifft Selenskyj in Frankreich

US-Präsident Joe Biden wird dem Weißen Haus zufolge mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den kommenden Tagen in Frankreich über den Kampf der Ukraine gegen Russland sprechen. Biden werde zwei wichtige Gespräche mit Selenskyj führen, sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, vor Reportern, die mit Beiden nach Paris reisten. Biden nimmt in dieser Woche an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in Frankreich teil, auch Selenskyj wird in Frankreich erwartet.

00:13 Uhr | Nato-Generalsekretär kritisiert China für Boykott von Friedensgipfel Brüssel

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kritisiert China für dessen Boykott der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz. "Es ist bedauerlich, dass China entschieden hat, nicht teilzunehmen", sagte der Norweger dem NDR. Die Absage spiegele allerdings wider, was man schon zuvor gesehen habe: "Nämlich, dass China nicht in der Lage war, Russlands Invasion in die Ukraine zu verurteilen, die eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellt."

00:00 Uhr | Ukraine-News am Mittwoch, 5. Juni 2024