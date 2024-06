Ukraine-News USA wollen Ukraine offenbar weiteres Patriot-System liefern

US-Präsident Joe Biden plant, der Ukraine ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung zu stellen. Laut "New York Times" traf Biden diese Entscheidung nach Beratungen mit ranghohen Vertretern. Das neue System, das derzeit in Polen stationiert ist, könnte in den nächsten Tagen an die ukrainische Front verlegt werden.