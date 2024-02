Ukraine-News USA planen Sanktionen gegen russische "Kriegsmaschinerie"

China will "entschlossen" gegen das neue Sanktionspaket vorgehen, das Großbritannien gegen Russland geschnürt hat. Es betrifft auch drei chinesische Unternehmen. Die Sanktionen gegen die Elektronikunternehmen seien "einseitige Maßnahmen, die keine Grundlage im internationalen Recht haben", sagte der Sprecher der chinesischen Botschaft in Großbritannien in einer Erklärung. Großbritannien hatte zuvor ein neues Sanktionspaket gegen Russland angekündigt und erklärt, es wolle zwei Jahre nach dem Einmarsch in der Ukraine das Waffenarsenal und die Kriegskasse von Präsident Wladimir Putin verkleinern.

Kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev die deutsche Unterstützung für sein Land gewürdigt. "Wenn man sich ansieht, was in den letzten zwölf bis 16 Monaten von Deutschland an die Ukraine geliefert wurde, ist das erheblich. Deutschland wurde zum zweitwichtigsten Unterstützer meines Landes", sagte Makeiev der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die deutschen Partner reagierten meist unverzüglich auf Anfragen. Die russische Invasion in der Ukraine jährt sich am Samstag zum zweiten Mal.