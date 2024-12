Es waren wirklich erstaunliche Szenen, die sich am 3. Dezember in Pécs abspielten: Péter Magyar, Vorsitzender der oppositionellen Tisza-Partei, war zu einem von der Presse begleiteten Besuch in einem Kinderheim angekommen, als er vom Kommunikationsleiter der Fidesz-KNDP-Fraktion, Tamás Menczer, vor dem Eingang abgefangen wurde. Der darauf folgende Wortwechsel zwischen den beiden Spitzenpolitikern ist seit Tagen das Thema im politischen Ungarn.