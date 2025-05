Es handelt sich um kein neues Phänomen – Journalisten berichten schon seit Jahren darüber. Trotzdem hat Orbáns Fidesz-Partei bei der Parlamentswahl 2022 zum vierten Mal in Folge eine große Mehrheit gewonnen. Warum sich die ungarischen Wähler nicht mehr für den außerordentlichen Reichtum des Umfelds des Premierministers interessieren, ist für Analysten schon lange ein Thema.

Das Forschungsinstitut Republikon hat vor ein paar Jahren eine Umfrage über die Einstellung der Wähler zur Korruption durchgeführt. Ihr Vorsitzender, der Ökonom und ehemalige Staatssekretär Gábor Horn, ist zur Schlussfolgerung gekommen, dass die ungarischen Wähler sich in erster Linie um ihre eigenen Probleme in ihrem engsten Lebensumfeld kümmern. Es gehe nicht darum, dass die Wähler Korruption nicht verstünden oder darüber nicht empört wären, für ihre Wahlentscheidung sei das aber nicht ausschlaggebend. Sie würden vielmehr danach entscheiden, wer ihnen ein besseres Leben verspricht. Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

"Der ungarischen Gesellschaft fehlt die längerfristige Sichtweise. Man denkt kurzfristig, weil das Leben den Menschen so kurzfristig zu lösende Fragen stellt: Ob sie bis zum Ende des Monats über die Runden kommen, ob sie mit der Familie endlich in Urlaub fahren können", meint Horn. Die Oppositionswähler seien zwar viel kritischer gegenüber der Korruption, aber auch für sie sei das nicht das wichtigste Problem.

Woher diese Einstellung kommt, bleibt Horn bis zu einem gewissen Grad ein Geheimnis. In anderen Ländern Mittel- und Osteuropas sei es eher untypisch, dass Politiker oder ihnen nahestehende Personen einen derartigen Reichtum anhäuften und die Gesellschaft dies akzeptieren würde. "Die ungarische Öffentlichkeit ist in der Frage der Korruption apathisch. Ihre traurige Erkenntnis über die Politik ist, dass alle Politiker stehlen, und wenn neue Politker kommen, werden sie das Gleiche tun", sagt Horn.

Allerdings hat sich die Wirtschaftslage in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert, die Inflation, die zeitweise die höchste in der EU war, setzt ungarischen Haushalten zu. Dies könnte die Unzufriedenheit der Wähler verstärken und die Themen Korruption und Bereicherung wieder relevant für die Entscheidungen an der Wahlurne machen – umso mehr, als es inzwischen eine markante politische Alternative gibt: Péter Magyar gründete im vergangenen Jahr seine Tisza-Partei, die in mehreren Meinungsumfragen bereits vor der Regierungspartei liegt. Bildrechte: IMAGO / Depositphotos

Die Tisza-Partei thematisiert die Bereicherung von Mitgliedern des Orbán-Clans und Fidesz-nahen Unternehmern regelmäßig. Die Zebras, über die in der Presse schon früher berichtet wurde, wurden von Magyar wieder in den öffentlichen Diskurs gebracht. Der Oppositionspolitiker versuchte, mit den Zebras zu veranschaulichen, welche Art von Luxusanlage in Hatvanpuszta gebaut wurde. Mit Erfolg, denn die Zebrafarm ist schnell zu einem Mem in der ungarischen Öffentlichkeit geworden.

Die PR-Leute der Regierungspartei haben darauf reagiert. Die Fidesz will nun zeigen, dass sie hart gegen extravaganten Luxus vorgeht. János Lázár, der als besonders einflussreicher Minister gilt, hat auf einem Straßenforum Ende März eine harte Botschaft an regierungsnahe Unternehmer gesendet: Einige von ihnen hätten die von der Fidesz geschaffenen Möglichkeiten "missbraucht" und würden nun "wie Zecken" weggefegt, um das Vertrauen der Wähler zu erhalten. Lázár kritisierte diejenigen, die ein Leben in Luxus führen: "Ich persönlich habe die Nase voll vom Luxus, dem Fliegen, den Jachten und all den Dingen, die einige Leute in diesem Land mit den geschaffenen Möglichkeiten machen. Wir von der Fidesz erwarten, dass sie damit so schnell wie möglich aufhören." Der Appel ließe sich wie folgt übersetzen: Bereichert euch ruhig weiter, stellt euren Reichtum aber gefälligst nicht mehr so stark zur Schau, weil es Ottonormalerverbraucher reizt. Welche Unternehmer er konkret meint, hat Lázar übrigens nicht klargemacht. Sicher ist, dass er Orbán für die Lage nicht verantwortlich machen wollte, denn, so Lázár, der Ministerpräsident "lebt immer noch genauso wie vor 25 Jahren". Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

"Ich glaube, die Fidesz hat begonnen, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, weil sie spürt, dass das auch für ihre eigenen Anhänger inakzeptabel ist, und nun versuchen sie, Gesten zu machen", sagt Ökonom Gabor Horn. Das sei auch darauf zurückzuführen, dass die Fidesz mit Péter Magyar nun einen aussichtsreicheren Konkurrenten hat als zuvor. Die Kernwählerschaft der Fidesz sei im Moment ähnlich groß wie die von Magyar, und so werde die Wahl 2026 von den unentschlossenen Wählern entschieden. Was für sie unannehmbar ist, sei es ein Zebra oder sonst etwas, könnte der Regierungspartei eine Wahlniederlage bescheren.