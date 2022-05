"Wenn Viktor Orbán nicht sieht, was in Butscha geschah, dann muss man ihn zum Augenarzt schicken." Dass Jaroslaw Kaczynski den ungarischen Ministerpräsidenten einmal so scharf angehen würde, war vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges undenkbar. Denn der Vizepräsident Polens und Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PiS gilt als langjähriger Freund und enger Verbündeter von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Wurden in der Vergangenheit Ungarn oder Polen von der EU-Kommission gerügt, konnten die beiden rechtspopulistischen Regierungen aufeinander zählen. Außerdem war die Stärkung der Zusammenarbeit der Visegrád-Staaten eine der wichtigsten außenpolitischen Ziele aller bisherigen Orbán-Regierungen.

Lauwarmes Engagement reicht Warschau nicht

Die ungarische Präsidentin Katalin Novák, die erst seit ein paar Tagen im Amt ist Bildrechte: dpa Doch der Überfall Russlands auf die Ukraine hat die polnisch-ungarischen Beziehungen grundsätzlich verändert. Warschau plädiert für ein energisches Auftreten gegen Kremlchef Wladimir Putin, während die Regierung in Budapest versucht, einen ambivalenten Kurs zu fahren.



Wenngleich Ungarn bis zum derzeitigen Streit um das Ölembargo allen EU-Sanktionen zustimmte und die Militäragression Russlands offiziell verurteilte, ist die Kommunikation über den Krieg gegen die Ukraine in Ungarn bis heute zurückhaltend: Die Budapester Regierung hat von Anfang an betont, dass sich Ungarn in den Russland-Ukraine-Konflikt nicht einmischen wolle. Es liefert keine Waffen in die Ukraine und genehmigt auch keine Waffenlieferungen über die eigene Landesgrenze in die Ukraine. Ein Verhalten, das in Polen für Unverständnis sorgt.

Ungarn setzt auf neue Präsidentin

Trotz der offensichtlichen Meinungsunterschiede scheint die ungarische Regierung nun zu versuchen, die Konflikte auf diplomatischer Ebene klären zu wollen. Mithelfen soll hier die neue ungarische Präsidentin Katalin Novák. Die einstige Familienministerin gilt als Vertraute von Orbán: "Wir sind nicht neutral" und "Wir verurteilen die Aggression Putins" sagte die Staatschefin in ihrer Antrittsrede am 14. Mai 2022. Mit diesen vergleichsweisen klaren Worten sorgte Novák für Aufmerksamkeit in der ungarischen Öffentlichkeit und fügte weiter hinzu: "Wir sagen für immer Nein zu allen Bestrebungen für eine Wiederherstellung der Sowjetunion". Und um klare Signale zu setzen, wird sie ihre erste Dienstreise – nur drei Tage nach ihrem Amtsantritt – am heutigen Tag nach Polen führen.

Worin liegt die neue Kluft?

Jedoch scheint es ziemlich unwahrscheinlich, dass die beiden Visegrád-Staaten ihre Konflikte kurzfristig beilegen werden, meint der EU-Experte und Analyst des Forschungsinstituts Political Capital, Patrik Szicherle: "Um den polnisch-ungarischen Konflikt zu lösen, wäre es entweder notwendig, dass Russland seinen Krieg in der Ukraine beendet, oder dass Ungarn seine Position entscheidend ändert. Keines von beiden ist derzeit wahrscheinlich."



Für die starke Abkühlung der polnisch-ungarischen Beziehungen gibt es nach Ansicht des Expertens mehrere Gründe: In der derzeitigen weltpolitischen Lage wäre es für die polnische Regierungspartei unangenehm, enge Beziehungen zu einer bekanntermaßen kremlfreundlichen Regierung zu haben. Zudem stünde Polen jeder Regierung, die mit Sanktionen gegen Russland geizt, kritisch gegenüber, sagt Szicherle.

Visegrád nie so einheitlich, wie geglaubt