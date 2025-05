Wer bedroht die Souveränität Ungarns? Jeder, der die öffentliche Meinung in Ungarn beeinflusst – sei es in einer Zeitung oder sogar in den sozialen Medien. Und wer Geld aus dem Ausland erhält. Das sieht der Entwurf für das sogenannte Transparenzgesetz unter anderem vor, der am 13. Mai von einem Mitglied der Regierungspartei Fidesz im ungarischen Parlament eingebracht wurde.